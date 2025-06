Nuovi finanziamenti per il Museo Diocesano “San Pietro” di Teggiano e l’Antiquarium di Caggiano

Finanziamenti in arrivo per il Museo Diocesano “San Pietro” di Teggiano e il Museo Civicum Antiquarium di Caggiano, entrambi sotto la guida del direttore Marco Ambrogi. Lo stanziamento dei benefici economici, che afferiscono al settore Musei e Biblioteche della Regione Campania, è stato reso noto nei giorni scorsi in seguito alla pubblicazione delle graduatorie per le istituzioni museali campane.

“Con il Museo “San Pietro”- ha dichiarato il direttore- sono almeno una decina di anni, o quasi, che riusciamo ad ottenere questi finanziamenti”. Nel corso degli anni le risorse concesse dalla Regione sono state impiegate in diverse progettualità come restauri, allestimenti, pubblicazioni, lo sviluppo delle app del museo e la fornitura di audioguide. Quest’anno il cofinanziamento permetterà di ultimare il restauro manutentivo interno della sede museale di Teggiano con la ritinteggiatura delle pareti e la pulizia del pavimento storicizzato. Al progetto, che ha già avuto l’approvazione della Soprintendenza di Salerno, si va a sommare l’imminente restauro degli affreschi presenti all’interno della cappella dell’arcidiacono Rossi, già finanziati dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Per quanto riguarda Caggiano, invece, è la seconda volta che il museo riceve un finanziamento da quando è sotto la direzione di Ambrogi . Lo scorso anno sono stati realizzati quattro plastici su alcuni monumenti del paese e un plastico del territorio con le emergenze archeologiche. “Quest’anno- ha spiegato il direttore- abbiamo ottenuto il finanziamento per la realizzazione di materiale promozionale, depliant illustrativi, una piccola guida del Museo Antiquarium e un volume di carattere scientifico”. All’interno del volume verranno descritte le opere esposte nel museo e la collocazione stessa del sito museale, che si trova all’interno dell’ ex convento francescano dei frati riformati, annesso alla chiesa di Sant’Antonio in cui è custodita la venerata statua del protettore di Caggiano.

I lavori, in entrambi i casi, dovrebbero iniziare tra l’estate e i primi dell’autunno.