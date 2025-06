Emozioni a Polla per la reliquia di Suor Teresina e la visita nella sua casa

Momenti emozionanti questa mattina a Polla. E’ stata esposta, infatti, una reliquia di suor Teresina, una suora beata di Polla. E inoltre è stata anche aperta la sua abitazione, dove nacque e morì, nella curva di San Rocco. E’ stato cosi possibile ammirare sia il velo della sua prima comunione sia la sua abitazione, la stanza dove venne alla luce e dove si spense. Presenti le suore di San Giorgio a Cremano e numerosi pellegrini. Suor Teresina del Gesù Obbediente, Teresa Calvino, nacque a Polla il 14 giugno 1907, dove visse fino all’età di 17 anni, prima di consacrarsi alla vita religiosa. Nel corso della sua breve e intensa vita, pose le fondamenta per la nascita della Compagnia della Regina dei Gigli, con sede a San Giorgio a Cremano, luogo in cui oggi riposa. Morì a soli 33 anni, in concetto di santità, proprio nella sua casa natale, il 5 marzo di 85 anni fa. Per lei è aperto, ma bloccato da tempo, un processo di beatificazione.

Questa mattina tra chi ha reso possibile l’apertura della dimora, ora di proprietà delle suore, anche signora Annamaria che si prende cura dell’a casa di suor Teresina. La signora Annamaria che posiziona sempre fiori freschi nella casa dove suor Teresina è nata ed è morta racconta il suo sogno “miracoloso”.