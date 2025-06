L’ospedale “Luigi Curto” di Polla compie 120 anni. Scoperta una medaglia della posa della prima pietra

L’ospedale “Luigi Curto” di Polla compie 120 anni. Un nosocomio creato dall’emigrato di Polla, Luigi Curto, che fu di una lungimiranza unica oltre che un grande benefattore. Quando infatti decise di acquistare i terreni per costruire l’ospedale pensò alle vie di accesso all’area e nel 1905 capì che il luogo dove è sita la struttura sarebbe stato l’ideale. Se la struttura è riuscita a resistere a tanti tagli lo si deve, oltre che alle sue qualità sanitarie, anche a quella scelta logistica. Per celebrare i 120 anni dell’ospedale, che nel corso di oltre un secolo di vita si è fatto apprezzare per qualità e servizi, umanità e risposta alle esigenze, si è tenuta questa mattina una Santa Messa officiata dal cappellano frate Carlo alle presenze dell’amministrazione comunale e del dirigente medico Silvio Saponara in rappresentanza del direttore sanitario. “Mettere al centro il paziente – ha detto frate Carlo durante l’omelia – è il segreto di questa struttura che va difesa e tutelata”. Inoltre erano presenti varie associazioni del territorio, e tra questa l’associazione Elogium e il Comitato “Rione Luigi Curto” con una scoperta quanto mai importante. A casa della signora Margherita Donnarumma, il figlio Augusto presidente dell’associazione ha trovato una medaglia con u impressa la scritta: “Francesco Paolo Curcio – collocazione della pietra fondamentale – ricordo Polla – 21 giugno 1905”. Si tratta della medaglia ricordo della posa della prima pietra e Francesco Paolo Curcio non era altro che il padre di Luigi Curto – come svelato dal professore Giuseppe Manzione – che era presente a quell’evento. E’ stata quindi depositata una targa ricordo. I saluti finali da parte del sindaco Massimo Loviso che ha ricordato – così come aveva fatto anche Saponara – i meriti dell’ospedale, le ultime difficoltà e l’importanza di difenderlo.