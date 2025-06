Precipita da un’altezza di tre metri. Operaio di Sarno muore sul lavoro

Ancora un incidente sul lavoro, questa volta a Poggiomarino, in provincia di Napoli, dove un operaio di 55 anni residente nella frazione Lavorate di Sarno, ha perso la vita mentre si apprestava ad effettuare operazioni di scarico merci.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe caduto da un’altezza di circa tre metri. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che costatarne il decesso, e i carabinieri della locale stazione i quali hanno effettuato tutti i rilievi per avviare le indagini e capire quanto accaduto.