La Salernitana retrocede in Lega Pro, partita sospesa con la Sampdoria

La Salernitana è in Lega Pro. La Sampdoria vince 2-0 e la partita viene sospesa per intemperanze dei tifosi.

I playout di ritorno all’Arechi dura circa 75 minuti, poi la sospensione diventa definitiva dopo il lancio di oggetti, fumogeni e seggiolini in campo. L’intervento della polizia non è servito a placare la contestazione granata: la Salernitana retrocede in un clima surreale, la Samp invece è salva.

I liguri hanno trovato il gol con Coda e Sabelli, i granata erano passati in vantaggio con Ferrari, gol annullato poi dal Var per un tocco di mano. Convalidato il gol di Coda anche con il dubbio. Poi dopo il gol di Sabelli si scatena il tifo piu caldo e ora è caos anche all’esterno dell’Arechi.