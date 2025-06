La nuora di un consigliere responsabile dell’Area finanziaria ad Auletta. Insorge l’opposizione

Il gruppo consiliare di opposizione “Uniti Per Auletta” esprime dissenso per la recente nomina del nuovo responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Auletta, avvenuta tramite procedura ex art. 110, comma 1, del TUEL. La selezione si sia svolta formalmente attraverso un avviso pubblico, la decisione finale – spettante al Sindaco – è ricaduta sulla nuora di un consigliere comunale attualmente in carica, ma per l’opposizione la decisione è inopportuna.

“Una scelta che, pur rientrando nei limiti della legittimità formale, solleva seri interrogativi in merito all’opportunità istituzionale e all’etica pubblica. Quando sono in gioco la credibilità dell’Ente e la fiducia della collettività, non basta rispettare le norme: è indispensabile che i principi di imparzialità e trasparenza siano garantiti e appaiano evidenti agli occhi dei cittadini”, fanno sapere dal gruppo di minoranza guidato da Pietro Pessolano. “Il Sindaco aveva piena discrezionalità nella nomina, ma ha scelto di esercitarla nel modo più discutibile. Chi può oggi affermare con certezza che la decisione sia dipesa esclusivamente dal merito e dalla competenza? Quali valutazioni comparative sono state effettuate? Perché non si è optato per un profilo privo di legami con l’amministrazione in carica, nel pieno rispetto del principio di terzietà? Durante il nostro mandato – ricorda l’ex sindaco -, abbiamo sempre operato nel pieno rispetto delle regole, applicando criteri di selezione trasparenti e fondati su requisiti oggettivi. Riteniamo doveroso riaffermare questa differenza di approccio, che è questione di metodo prima ancora che di merito”.

L’assegnazione di un incarico strategico a un soggetto legato da un vincolo familiare con un consigliere comunale costituisce secondo il gruppo guidato da Pessolano una scelta grave, non solo dal punto di vista politico, “ma anche per le ricadute che essa può avere sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Per queste ragioni, annunciamo la presentazione di un’interrogazione consiliare urgente e l’attivazione di tutti i canali di controllo, compresa la trasmissione degli atti all’ANAC e agli organi di vigilanza, affinché venga valutata la legittimità e la correttezza dell’intera procedura. Auletta merita trasparenza, merito e rispetto. Non decisioni opache e autoreferenziali”.