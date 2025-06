“Certosa Village”: presentazione alla stampa venerdì presso sala Sanseverino

Si terrà il prossimo venerdì 27 giugno alle ore 11:30 presso la Sala Sanseverino all’interno della splendida cornice della Certosa di San Lorenzo di Padula, la conferenza stampa di presentazione del “Certosa Village”, la kermesse musicale e culturale che animerà l’estate valdianese con una serie di eventi in programma nel mese di agosto.

Il “Certosa Village”, al via il 16 agosto con lo spettacolo di Stefano De Martino, si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva, con un ricco calendario di concerti, performance artistiche: Serena Rossi, Gaia, Rovazzi calcheranno il palco in uno dei luoghi più suggestivi e simbolici del sud Italia: la Certosa di Padula, patrimonio mondiale dell’UNESCO e fiore all’occhiello del Parco Nazionale Cilento- Alburni e Vallo di Diano.

Durante la conferenza stampa verrà svelato l’ultimo attesissimo ospite, il programma ufficiale degli eventi e tutti i dettagli di questa prima edizione del “Certosa Village” che punta a valorizzare il connubio tra musica, arte, territorio e storia, con una particolare attenzione alla promozione del turismo culturale e sostenibile.

Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni locali, gli organizzatori dell’evento, sponsor e partner.

L’incontro con la stampa rappresenta l’occasione ufficiale per presentare al pubblico il concept del “Certosa Village”, che mira a trasformare la Certosa di Padula in un vero e proprio villaggio della creatività e della condivisione, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini, turisti e appassionati di musica in un’esperienza unica, immersa nella bellezza del patrimonio storico-artistico del Vallo di Diano.