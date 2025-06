Emergenza idrica in Basilicata, l’appello dei giovani agricoltori: “Non è mancata solo l’acqua. È mancata la politica”

Campi spaccati dalla siccità, coltivazioni al collasso, aziende agricole sull’orlo del tracollo. A fine giugno, nel pieno della stagione produttiva, la Basilicata affronta un’emergenza idrica senza precedenti. Ma a gridare più forte della sete ella terra, oggi, è la voce di chi lavora ogni giorno.

È quella del Comitato Spontaneo Giovani Agricoli Lucani, che ha diffuso un duro documento in cui accusa apertamente la politica regionale di inazione, ritardi, e silenzi colpevoli.

“L’acqua non arriva. Le parole sì. Ma ora basta”, si legge nell’incipit del comunicato, che prende di mira in particolare l’assessore regionale all’agricoltura Alessandro Galella (indicando però l’assessore Cicala, in riferimento alla delega alla forestazione e bonifica), e denuncia anni di scelte sbagliate e pianificazione assente.

Secondo i giovani agricoltori, non si tratta di un’emergenza imprevedibile, ma del frutto di una gestione politica che ha preferito comunicati stampa e giustificazioni alla concretezza delle soluzioni.

“Abbiamo lanciato segnali, acceso l’allarme, chiesto interventi. Eppure la risposta è sempre stata la stessa, parole, rinvii, scaricabarile tra utenti e uffici”, affermano. E poi incalzano: “La responsabilità è politica, non meteorologica.”

Nel mirino finiscono anche le associazioni di categoria che siedono nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica di Basilicata. Il Comitato chiede loro conto del proprio operato: “Avete alzato la voce o vi siete limitati a deliberare i vostri arretrati? Rappresentate ancora gli agricoltori o siete diventati semplicemente una casta?”

Il tono del documento è duro, a tratti rabbioso, ma lucidissimo nella sua accusa: la crisi idrica è solo il sintomo di un male più profondo, quello di una politica agricola regionale percepita come distante e disinteressata.

“La dignità di chi lavora la terra non può essere sacrificata sull’altare del consenso elettorale. Chi non è capace, chi non sa distinguere una testa d’aglio da una di cipolla, abbia almeno il coraggio di farsi da parte”.

Una denuncia che arriva da chi non vuole arrendersi: “Con l’acqua alla gola e la dignità in mano, noi ci siamo. A muso duro. E non ci fermeremo”.

Mentre qualcuno, ironizzano, spera ancora in un temporale estivo, i giovani agricoltori lucani continuano a fare l’unica cosa che sanno fare davvero: lavorare, resistere e parlare chiaro.