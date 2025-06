Lavoro nei campi vietato nelle ore più calde: ordinanza della Regione Basilicata contro i rischi da caldo estremo

Con l’estate che avanza e le temperature che superano regolarmente i limiti di sicurezza, la Regione Basilicata interviene per proteggere la salute dei lavoratori agricoli. Il presidente Vito Bardi ha firmato un’ordinanza che vieta il lavoro nei campi tra le 12.30 e le 16.00, nelle giornate in cui la mappa “Worklimate” dell’Inail segnala un rischio alto per i lavoratori esposti al sole.

La misura, già in vigore e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, resterà valida fino al 31 agosto 2025 e mira a prevenire colpi di calore, disidratazione e altri gravi effetti legati allo stress termico.

“Abbiamo il dovere di tutelare chi lavora duramente nei campi, spesso in condizioni estreme. Nessun raccolto vale una vita”, ha dichiarato Bardi. “Con questa ordinanza vogliamo dimostrare con i fatti che la sicurezza e la dignità del lavoro vengono prima di tutto”.

Il divieto si applica su tutto il territorio regionale, ma solo nei giorni in cui, secondo i dati aggiornati quotidianamente sul sito www.worklimate.it, viene indicato un livello di rischio “alto” nella fascia oraria delle 12.

Sindaci, prefetture e operatori del settore agricolo sono stati già informati per garantire il massimo rispetto della norma. Un provvedimento che si inserisce tra le misure di prevenzione legate ai cambiamenti climatici e che vuole rappresentare, nelle parole della Regione, una risposta concreta e responsabile a tutela della salute dei braccianti e della filiera agroalimentare lucana.