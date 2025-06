Monte San Giacomo, al via il campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile” per i giovani tra i 10 e i 16 anni

La Protezione Civile Vola Sassano – Gruppo Lucano partecipa alla 15ª edizione del progetto nazionale “Anch’io sono la Protezione Civile” con un campo scuola dedicato ai ragazzi dai 10 ai 16 anni, in programma dal 1° al 6 luglio presso il campo sportivo comunale di Monte San Giacomo.

L’iniziativa è finanziata dalla Protezione Civile della Regione Campania e dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e ha l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sull’importanza della prevenzione, del rispetto dell’ambiente e della sicurezza in situazioni di emergenza.

Durante la settimana, i partecipanti saranno coinvolti in un percorso formativo ricco e multidisciplinare: attività didattiche, esercitazioni pratiche e momenti ludico-ricreativi si alterneranno per trasmettere ai ragazzi conoscenze fondamentali sul Sistema di protezione civile, sui rischi presenti sul territorio e sui comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza.

Il programma prevede anche incontri con rappresentanti delle istituzioni: i ragazzi avranno modo di confrontarsi con la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, i Carabinieri Forestali, i formatori della campagna “Io non rischio” e i volontari della Croce Rossa Italiana, che terranno una lezione di primo soccorso.

Un’esperienza educativa e coinvolgente, pensata per far crescere nei giovani il senso di responsabilità verso sé stessi, la propria comunità e l’ambiente in cui vivono.