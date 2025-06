Salerno, confiscati beni per oltre 1,5 milioni a imprenditore del settore carni: coinvolti anche familiari

Su disposizione della Procura, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno hanno eseguito due distinti provvedimenti di confisca nei confronti di un 54enne, già condannato per reati tributari. Il sequestro ha interessato complessi aziendali, immobili e autoveicoli per un valore complessivo superiore a 1,5 milioni di euro, corrispondente al profitto del reato accertato in sentenza.

Le indagini, condotte dal G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, sono scaturite da due condanne definitive emesse nel 2017 dal Tribunale di Salerno e dalla Corte d’Appello di Campobasso, per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e mancato versamento delle imposte. La misura di confisca, allora eseguita solo parzialmente per insufficienza di patrimonio, è stata ora ampliata a seguito di nuovi accertamenti patrimoniali.

Le Fiamme Gialle hanno ricostruito la reale disponibilità di beni, accertando la fittizietà della separazione consensuale tra l’uomo e la consorte, formalizzata pochi mesi prima della definitività delle sentenze. Nonostante la separazione, i due hanno continuato a vivere insieme, viaggiare e condividere la vita familiare, come documentato anche da foto sui social.

L’inchiesta ha inoltre fatto emergere una significativa discrepanza tra i redditi dichiarati e lo stile di vita del nucleo familiare, con beni intestati a società formalmente riconducibili alla moglie e al figlio. Tra i beni oggetto della confisca figurano una società attiva nel settore bar-tabacchi, due ditte individuali, costosi veicoli e un immobile nel quartiere Parioli di Roma.

L’operazione rientra nelle attività della Guardia di Finanza e della Procura volte a colpire i patrimoni illecitamente accumulati, a tutela della legalità e del tessuto economico sano del Paese.