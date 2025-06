Salerno, l’ASL assume 16 logopedisti per rafforzare i servizi di salute mentale

Prosegue la stagione delle assunzioni all’ASL Salerno, guidata dal Direttore Generale ing. Gennaro Sosto. A seguito dell’approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2024–2026 da parte della Regione Campania, l’Azienda sanitaria provinciale ha deliberato l’assunzione di 16 nuovi logopedisti, attraverso lo scorrimento della graduatoria aziendale ancora vigente.

L’iniziativa si inserisce nel quadro del potenziamento dei servizi per la salute mentale, con particolare riferimento all’ambito della neuropsichiatria infantile. L’obiettivo prioritario è migliorare l’accesso precoce ai percorsi di diagnosi e cura per i bambini con sospetto disturbo dello spettro autistico o altri disturbi del neurosviluppo.

I logopedisti rappresentano infatti una figura chiave nelle équipe multidisciplinari del Dipartimento di Salute Mentale (DSM), contribuendo alla valutazione e all’intervento terapeutico nelle fasi iniziali del trattamento. Prima che i piccoli pazienti vengano indirizzati ai centri specializzati esterni, è compito delle unità operative di neuropsichiatria infantile valutare l’appropriatezza e gli esiti dei percorsi proposti.

L’assunzione dei nuovi professionisti consentirà all’ASL Salerno di coprire in maniera omogenea tutto il territorio provinciale, garantendo una risposta più tempestiva e integrata alla crescente domanda di assistenza in questo delicato settore.

Un investimento mirato – sottolinea l’Azienda – non solo per rafforzare i servizi, ma anche per valorizzare le competenze interne e costruire una rete efficace di supporto alle famiglie.