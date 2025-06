Superalcolico a un minorenne: chiuso per 7 giorni un locale a Potenza

La Polizia di Stato, nello scorso fine settimana, ha proceduto alla chiusura temporanea di un locale pubblico in una zona centrale di Potenza, abituale ritrovo di giovani avventori, dopo la notifica, al titolare dell’esercizio pubblico, del provvedimento di sospensione dell’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, per la durata di 7 giorni, emesso dal Questore.

La misura è stata adottata a seguito dei fatti accertati all’esito di un controllo effettuato al locale, nell’ambito del rafforzamento dell’attività di prevenzione e controllo del territorio, disposta dal Questore di Potenza e svolta negli ultimi tempi nei principali luoghi di aggregazione giovanile del capoluogo, che ha visto la partecipazione anche di altre Forze di Polizia e della Polizia Locale.

Le verifiche compiute, in particolare, hanno fatto emergere che all’interno del locale era stata somministrata, in orario serale, una bevanda superalcolica ad un minore, contravvenendo alla specifica normativa prevista in materia a tutela delle categorie più deboli, con grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.