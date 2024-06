Antonio Caggiano nuovo sindaco di Auletta: sfida concitata con Pietro Pessolano

Antonio Caggiano, con 702 voti, è il nuovo sindaco del Comune di Auletta. La lista numero 2 ‘Auletta Nova’ è stata scelta dalla comunità aulettese, composta da: Raffaele Boninfante, Giulio Cafaro, Antonio Casella, Antonella Cavallo, Gerardo de Maffutiis Antonio Gagliardi, Donato Gagliardi , Giocondo Gagliardi , Antonio Letterelli e Filippo Lupo.

La sfida tra il nuovo sindaco eletto Antonio Caggiano e Pietro Pessolano, sindaco uscente, che ha ottenuto 662, è stata concitata. In un primo momento ha visto in vantaggio la lista ‘Uniti per Auletta’ di Pessolano per poi, in seguito, avere una rimonta di Caggiano. La differenza di voti tra le due liste non è stata netta anche se nella prima sezione elettorale Caggiano aveva vinto per qualche manciata di voti in più rispetto a Pessolano, ma per poi conquistare definitivamente la vittoria con il termine dello spoglio della seconda sezione. Ricordiamo che Pietro Pessolano è stato alla guida del paese per ben 13 anni, scelto dal popolo per 3 mandati conseguitivi. La lista, invece, di Carmine Cocozza: ‘Auletta -solidarietà- lavoro- sviluppo’ si attesta in terza posizione nella tornata elettorale con 262 voti.