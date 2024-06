Cartolano stravince a Sala: il racconto dello scrutinio nei seggi di Trinità

Si sono aperti alle 14 gli scrutini per le elezioni amministrative nella sezione di Trinità di Sala Consilina. I cittadini sono stati chiamati a eleggere il nuovo sindaco tra Domenico Cartolano, detto Mimmo, già all’opposizione nella precedente amministrazione Cavallone e Michele Galiano, a capo della lista “Ama Sala”. Il dato definitivo, giunto a chiusura dei quattro seggi della suddetta sezione, è arrivato pochi minuti dopo le 17 e ha registrato 1792 preferenze per la lista n. 1 “Impegno per Sala” capeggiata da Domenico Cartolano e 316 per la compagine di Michele Galiano.

Il consenso di Cartolano e compagni si è imposto a Trinità già dalla prima mezz’ora delle operazioni di scrutinio. Non c’è stato un solo momento in cui si sia potuto intravedere un barlume di speranza di ribaltone per la lista n. 2: pantagruelico il distacco che tutti i seggi della sezione hanno evidenziato tra i due schieramenti e tale è rimasto fino alla fine, andandosi a sommare alle sezioni di Sala Capoluogo e decretando in Cartolano il nuovo primo cittadino di Sala Consilina e confermando, di fatto, una vittoria da tanti preannunciata.

A fare il pieno di voti nei seggi 10, 11, 12 e 13, tra i candidati della lista vincente, sono stati Lettieri Bartolomeo detto Bartolo con ben 444 preferenze e Paladino Teresa con 247. Tra i concorrenti della lista n. 2, invece, a ottenere il risultato migliore è stata la candidata Pierri Brigida con 52 preferenze. Le operazioni di spoglio si sono svolte piuttosto celermente e in un’atmosfera di serenità e collaborazione tra i sostenitori delle due liste, il che fa ben presagire sul futuro di questa nuova amministrazione.

L’immagine più bella della giornata è senza dubbio l’emozione, inspiegabile a parole, del padre del neo sindaco- Vincenzo Cartolano- che ha voluto sottolineare l’impegno profuso dal proprio figlio da sempre per questo territorio, l’enorme passione per la politica e il desiderio di fare bene per Sala Consilina.