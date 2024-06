Elezioni amministrative nel Vallo di Diano e Cilento: gli aggiornamenti

In molti comuni del Vallo di Diano e del Cilento sono ancora in corso gli scrutini delle elezioni amministrative.

A Sala Consilina si è chiusa la quarta sezione. Mimmo Cartolano, a capo della lista “Impegno per Sala” è in netto vantaggio su Michele Galiano della lista “Ama Sala”.

-aggiornamento- Mimmo Cartolano è sindaco di Sala Consilina.

Nel comune di Auletta mancano 400 schede da scrutinare. Il sindaco uscente, Pietro Pessolano, è in vantaggio di circa 40 schede contro Caggiano. Cocozza sembra essere fuori dai giochi.

-aggiornamento- Caggiano, con 211 punti, supera Pessolano che è a 205 punti. Cocozza è fermo a 71 voti nella seconda sezione.

A San Rufo, la lista di Michele Marmo ha ottenuto 639 voti contro i 335 voti dell’altra lista.

Secondo mandato a Felitto per Carmine Casella, candidato con la lista “Per Felitto”. Ha battuto Maurizio Caronna. Una vittoria schiacciante per Casella che ha affermato: “Siamo andati oltre le aspettative come consenso, ma la vittoria me l’aspettavo”.

A Salvitelle è stata riconfermata, invece, la sindaca uscente Maria Antonietta Scelza con 235 voti. “Sono molto contenta, soddisfatta e felice- ha dichiarato la sindaca subito dopo l’elezione- abbiamo tanti progetti da portare a termine e tanti nuovi da iniziare”.

A Casalbuono, dove c’è stato più del 76% dell’affluenza alle urne, il primo cittadino è Attilio Romano.