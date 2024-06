Enrico Zambrotti è il nuovo sindaco di San Pietro al Tanagro

Dopo circa vent’anni Enrico Zambrotti torna ad essere il primo cittadino di San Pietro al Tanagro. Zambrotti, a capo della lista “Un Patto per San Pietro”, era l’unico in lizza per la carica di sindaco. Già nella giornata di domenica, la lista aveva raggiunto il quorum strutturale del 40 % dei votanti, ma si è dovuto attendere il termine dello spoglio delle schede e il 50 % dei voti validi per confermare la sua elezione.

“Riprendo la carica di sindaco con una grande preoccupazione, anche con entusiasmo però” ha dichiarato Zambrotti al termine dello scrutinio. “Le emozioni sono positive- continua- sono quelle di aver riunito il paese e di aver superato l’80 % di partecipazione al voto”.

Ecco i voti dei candidati al Consiglio Comunale:

Antonio Pagliarulo: 235 (136 nella prima sezione- 99 nella seconda sezione)

Piera Aromando: 198 (104 nella 1a sezione- 94 nella 2a sezione)

Andres Miguel Crisci: 113 (69 nella 1a sezione- 44 nella 2a sezione)

Antonio Boffa: 106 (62 nella 1a sezione- 44 nella 2a sezione)

Elena Fiordispina: 97 (56 nella 1a sezione- 41 nella 2a sezione)

Nicolino D’Antonio: 50 (28 nella 1a sezione-22 nella 2a sezione)

Pietro Marmo: 43 (31 nella 1a sezione- 12 nella 2a sezione)

Roberta Rita Franco: 40 (23 nella 1a sezione- 17 nella 2a sezione)

Giuseppe Vollaro: 35 (23 nella 1a sezione- 12 nella 2a sezione)

Marianna Cardiello: 29 (18 nella 1a sezione- 11 nella 2a sezione)