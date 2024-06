Arrestati a Salerno mentre uscivano dall’appartamento appena rapinato

Nella mattinata di martedì 11 Giugno, la Polizia di Stato ha colto in flagranza di reato e arrestato un uomo e una donna mentre uscivano da un appartamento a Salerno. La porta dell’appartamento era stata divelta e i due ladri avevano con se un borsone, dove i

Carabinieri hanno trovato la refurtiva composta da molti orologi e gioielli, insieme a due coppie di chiavi bulgare, arnese che viene usato di solito per scassinare le porte blindate. L’arresto di questa mattina rientra nell’ambito delle operazioni di intensificazione dei servizi investigativi e di controllo del territorio disposti dal Questore della provincia di Salerno per fronteggiare il fenomeno dei furti in abitazione.