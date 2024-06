Prima ordinanza del neo sindaco di Auletta, Antonio Caggiano: isola pedonale sabato e domenica

Antonio Caggiano, neo sindaco di Auletta, da circa 24 ore, ha già emesso una prima ordinanza che istituisce l’isola pedonale sabato sera in via Principe di Piemonte e domenica in ex via Roma. In un post sulla sua pagina facebook, Antonio Caggiano esprime tutta la sua gioia e gratitudine per l’elezione alla carica di sindaco: “È stata un’emozione immensa, ha scritto Antonio Caggiano sulla sua pagina facebook, voglio ringraziare ognuno di voi per l’enorme affetto dimostrato, solo ora ho finito di rispondere alle centinaia di messaggi che mi avete inviato e vi chiedo scusa.

La gioia è tanta, la responsabilità della vostra fiducia è altrettanta, ma ce la metteremo tutta per non deludervi e per Auletta, se faremo qualche sbaglio fatecelo notare e perdonateci perché siamo sempre al vostro servizio. Non posso fare a meno di notare, aggiunge il primo cittadino, che ci siamo insediati nel giorno del compleanno del nostro amato e compianto sindaco Onofrio Carmine Caggiano. Spero di poter seguire le sue orme… forse è un segno del destino…”. Ad Auletta c’erano tre liste in lizza alle elezioni amministrative: quella del neo sindaco Antonio Caggiano, quella guidata dal sindaco uscente Pietro Pessolano e la lista con il candidato sindaco Carmine Cocozza. Anche Pietro Pessolano ha fatto gli auguri di buon lavoro al nuovo sindaco e alla nuova amministrazione sulla sua pagina Facebook.