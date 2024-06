Recuperato turista argentino disperso a Maiori: salvato dai Vigili del Fuoco

Un turista argentino è stato recuperato nei pressi del Sentiero degli Dei a Maiori, dopo essersi perso e aver allertato i soccorsi. L’intervento immediato dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento, supportati dall’elicottero Drago69 dei Caschi Rossi del Nucleo di Pontecagnano, ha permesso di individuare il disperso e recuperarlo in breve tempo.

Il turista è stato trasportato con il velivolo all campo sportivo di Agerola, dove è stato consegnato al 118 e alla Polizia Locale per eventuali controlli sanitari e per il suo rientro al proprio alloggio. Nonostante l’incidente, il turista si trova in buone condizioni e ha ricevuto assistenza immediata.