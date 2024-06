Carenza di organico ASL Salerno: pubblicati tre nuovi bandi per medici gettonisti

Le carenze di organico nell’ASL Salerno, nonostante i bandi pubblicati negli ultimi mesi per assumere altro personale sanitario, hanno indotto il direttore generale Gennaro Sosto a pubblicare, nel giro di poche ore, tre bandi distinti per reclutare medici con contratti a partita iva, così da raggiungere i livelli essenziali di assistenza. Medici e infermieri “gettonisti” copriranno quindi i turni vacanti per 60 euro l’ora. Sono stati stanziati, infatti, 2 milioni di euro per garantire l’assistenza sanitaria. Occorre ricordare che con l’imminente arrivo dell’estate e i turni scoperti per via delle ferie ha ridotto ulteriormente la copertura dei turni ospedalieri.

Con la delibera 925 la ricerca di medici per incarichi autonomi della durata massima di tre mesi, con una disponibilità settimanale di massimo 38 ore, da destinare al servizio di emergenza urgenza, in particolare alle postazioni territoriali del 118. Mentre, la delibera 956 autorizza incarichi di lavoro autonomo per tre mesi, sempre per massimo 38 ore settimanali, per coprire le carenze nei reparti di Urologia (4 posti) e Neurologia (4 posti). La delibera 977, riguarda l’assegnazione di incarichi autonomi di tre mesi (rinnovabili) per vari specialisti: 15 posti in Anestesia e Rianimazione, 5 in Ematologia, 4 in Gastroenterologia, 3 in Neurochirurgia, 4 in Neurologia, 6 in Ostetricia e Ginecologia e 6 in Urologia. L’azienda sanitaria ha specificato l’urgenza, infatti i medici avranno a disposizione solo cinque giorni per presentare la domanda tenendo in conto di dover dare disponibilità immediata una volta assegnato l’incarico.