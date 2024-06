Bloccati quindici siti web esteri che vendevano farmaci illeciti: operazione dei carabinieri del Nas di Salerno

In una mossa decisiva contro il commercio illegale di farmaci online, i Carabinieri del NAS di Salerno hanno concluso un’importante operazione di vigilanza telematica volta a contrastare il “Cyber Crime”. L’intervento ha portato all’ottenimento di un provvedimento di inibizione all’accesso, rilasciato dalla Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute, contro quindici siti internet esteri. Questi portali, caratterizzati dalla medesima interfaccia grafica, vendevano farmaci ad uso umano soggetti a prescrizione medica, promuovendone la spedizione in Italia al di fuori dei canali ufficiali.

L’azione delle autorità è stata notificata ai provider italiani, che hanno proceduto a bloccare l’accesso a tali siti, mettendo così fine a un’attività commerciale che rappresentava un potenziale rischio per la salute dei consumatori. I farmaci venduti attraverso questi canali non autorizzati, infatti, possono essere privi dei controlli di qualità necessari, risultando potenzialmente pericolosi.

Questa operazione si colloca nel più ampio contesto dei controlli sul mercato online, un fenomeno in crescita esponenziale. L’anonimato garantito dalla rete e le differenze normative tra i vari Paesi offrono terreno fertile per attività speculative, mettendo in pericolo la sicurezza dei consumatori.

L’intervento dei Carabinieri del NAS di Salerno dimostra ancora una volta l’importanza della vigilanza telematica e della collaborazione tra le diverse autorità per proteggere la salute pubblica e contrastare il commercio illegale di farmaci.