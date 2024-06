Turismo: estate difficile per viaggiatori e pendolari in Campania e Basilicata. L’appello dell’Abbac

Si prospetta un’estate difficile per viaggiatori e pendolari in Campania e Basilicata, a causa delle interruzioni previste a luglio. L’Abbac ha lanciato un appello per individuare migliori strategie di mobilità, considerando la chiusura della linea storica FS Napoli S. Giovanni Torre Annunziata Castellammare, il tratto franato a Vietri sul Mare, l’interruzione della linea Battipaglia Potenza e della circumvesuviana sulla linea Baiano Napoli.

Nella nota inviata ai presidenti di regione e ai vertici degli enti titolari di linee ferroviarie e bus, l’associazione nazionale turistica ha chiesto di sviluppare una strategia inter operativa aggiuntiva di mobilità, considerando le problematiche di traffico sulle arterie e strade delle due regioni, che potrebbero rallentare notevolmente i tempi di percorrenza dei bus sostitutivi delle corse ferroviarie.

“ Siamo davvero preoccupati perché a questi disagi che colpiscono prima di tutto i pendolari, spesso lavoratori del turismo, che utilizzano i mezzi pubblici per raggiungere le sedi di lavoro, si aggiungono le difficoltà per tanti viaggiatori italiani e stranieri che se non correttamente informati, rischiano di subire notevoli difficoltà a tutto danno della nostra immagine e servizi territoriali – dichiara il presidente nazionale Abbac Agostino Ingenito– Non va meglio per gli assi stradali come per le affollate ed uniche due arterie di collegamento in Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina, su cui ancora una volta l’unica formula scelta resta il provvedimento di targhe alterne, mentre si ipotizzano difficoltà anche per le strade verso il Cilento, e dello snodo per Salerno, tenuto conto dell’imminente apertura dell’aeroporto.

Appare decisamente complicato anche il collegamento marittimo, quelle vie del mare che avevano garantito, negli anni passati, di ridurre flussi via terra, preferendo il percorso tra i porti del litorale a sud di Salerno, appare una strada tutta in salita, tenuto conto che solo in questi giorni potrebbe sbloccarsi l’affidamento dopo la partecipazione di un solo soggetto alla gara, nei mesi scorsi, andata deserta, e con ripercussioni sull’effettiva conoscenza informativa.

Sovraffollati poi i traghetti da Salerno verso la Costiera Amalfitana, con diverse ripercussioni anche in termine di gestione dei flussi ad Amalfi e Positano, mentre auspichiamo un’apertura a breve della rinnovata stazione marittima di Beverello, in accordo con gli armatori, per garantire una migliore gestione dei flussi da e per le isole del Golfo. Non va meglio per le aree interne, anche se si auspica che con l’affidamento a Busitalia di alcune linee bus compreso quelle gestite sinora dall’Eav e dell’AirCampania per Irpinia, Sannio e Caserta e Benevento, si possano potenziare i collegamenti, già buoni in alcune tratte.

Restano irrisolte le problematiche di collegamento di trasporto pubblico da e per la stazione Alta Velocità Napoli Afragola, mentre si auspica, che con l’apertura della linea 6 della metropolitana di Napoli si possano garantire più corse e collegamenti, in attesa anche del ripristino della funicolare. Per la Basilicata e il basso Cilento, auspicando tempi certi per i lavori dell’alta velocità, malgrado vi siano i collegamenti link bus di Italo e collegamenti intercity estivi Fs, sono tante le località scoperte da trasporto pubblico che rendono complicato garantire rapidi spostamenti dal litorale alle aree interne, come nel caso della Ferrandina, da tempo auspicata per Matera e il collegamento con l’area pugliese.