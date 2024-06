Maltrattava la compagna. Scatta il divieto di avvicinamento per un uomo di Celle di Bulgaria

Lo scorso sabato 15 Giugno, i Carabinieri della Stazione di Torre Orsaia hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del “divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico” nei confronti di un ventunenne di Celle di Bulgaria, indagato per “maltrattamenti contro familiari e conviventi, atti persecutori e lesioni” nei confronti della ex compagna. Il provvedimento è stato emesso su richiesta di questa Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania a seguito di una serie di querele presentate nei confronti dell’uomo da parte della ex compagna.

La misura cautelare è ovviamente suscettiva di impugnazione e le accuse cosi formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.