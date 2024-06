Costiera spezzata in due, a causa dell’ennesima caduta di detriti rocciosi

Chiude la statale Amalfitana in territorio di Piano di Sorrento. La Costiera è stata spezzata in due, a causa dell’ennesimo crollo di materiale roccioso verificatosi domenica sera.

Era l’imbrunire quando alcuni pezzi di parete rocciosa, sono crollati al suolo occupando l’intera cunetta, fortunatamente senza invadere la carreggiata, lungo la quale si sono riversati soltanto detriti.

Dopo un attento sopralluogo e in seguito alla messa in sicurezza del costone da parte degli enti competenti; l’Anas e i tecnici del comune, hanno disposto la chiusura dell’arteria che ora tiene isolate Positano e Praiano dalla Penisola Sorrentina e dallo svincolo autostradale di Castellammare.

Un brutto colpo la chiusura della statale amalfitana per gli operatori turistici di Positano e per i pendolari che quotidianamente raggiungono la Costiera Amalfitana o la Penisola Sorrentina. L’interruzione comporterà non pochi disagi al territorio della Costiera in un periodo di alta stagione.