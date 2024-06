Montella. L’istituto Bisogno e Scuola Nuova presentano “Sogni in Festa”

L’Istituto Bisogno e Scuola Nuova hanno presentato “Sogni in Festa”, un evento speciale dedicato alla celebrazione degli studenti del percorso IeFP (Istruzione e Formazione Professionale).

L’evento è stato un’occasione per celebrare i successi degli studenti che hanno dimostrato impegno, dedizione e passione durante l’anno scolastico e che, nel maestoso Palazzo Capone a Montella, si sono esibiti celebrando l’evoluzione della donna dalla preistoria ai tempi odierni.

L’evento ha incluso una sfilata di moda che si è conclusa con una passerella nuziale. Arte, estetica, acconciatura, vestiario a tema e portamento sono stati i temi chiave della giornata di “Sogni in Festa”, un titolo evocativo che rappresenta la celebrazione della vita, della speranza e del successo, e che è stato anche un augurio per tutti gli studenti di Scuola Nuova e Istituto Bisogno a continuare a sognare in grande e a perseguire i propri obiettivi con determinazione. Protagonisti della giornata sono stati musica in terrazza, divertimento, ottimo cibo e scambio di idee tra gli invitati.

La manifestazione ha rappresentato un momento di grande significato per la comunità, mettendo in luce le opportunità di formazione personale e professionale offerte ai giovani del territorio.

L’evento si è svolto dalla presenza del Presidente di Scuola Nuova, Giuseppe Bisogno, il presidente di Istituto Bisogno, Vito Bisogno, il presidente del Centro Studi Super Sud, Giovanni D’Avenia e il vice sindaco di Montella, Anna Dello Buono.



Durante l’apertura dell’evento, i rappresentanti di Istituto Bisogno e Scuola Nuova hanno espresso gratitudine agli ospiti per la loro partecipazione e hanno ribadito l’impegno nel fornire una formazione di qualità e di innovazione. Il Percorso IeFP è stato progettato per combinare competenze teoriche e pratiche, stage e tirocini formativi, coinvolgendo gli studenti in esperienze dirette presso le aziende locali.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutti i docenti, ai tutor e ai collaboratori di Istituto Bisogno e Scuola Nuova.