Concluse tra gli applausi le riprese di “Mike” girato da Giuseppe Bonito. Gli ultimi ciak nel Cilento

Si sono concluse ieri, sulle coste del Cilento, le riprese della fiction su Mike Bongiorno. Le ultime scene sono state girate nel grand hotel San Pietro a Palinuro e sulla sua spiaggetta durante un magnifico tramonto sul Cilento e poi con una luna piena che ha illuminato il golfo e il set. L’applauso finale della troupe è arrivato verso mezzanotte per accogliere la fine dei lavori della fiction che vede Claudio Gioè dare il volto a Mike Bongiorno (ed è impressionante la sua somiglia grazie a ore di trucco e al suo studio del Bongiorno vero) in una miniserie in due puntate, intitolata semplicemente Mike, che Rai Fiction dedica al re del quiz e che andrà in onda in autunno.

A dirigere il tutto è il regista di Sala Consilina, Giuseppe Bonito, che varia dal cinema alle serie con maestria e senza far notare alcuna differenza. Ed è lui che a fine riprese viene acclamato e applaudito. Perché il lavoro è stato importante, con location come Sofia e Torino e con viaggi nel tempo tra Seconda Guerra mondiale e Italia degli anni Sessanta, ma Giuseppe Bonito – da quanto raccontano sul set – ha saputo oltre che dirigere al meglio anche unire la squadra.



Scritta da Salvatore De Mola, Mike vede Valentina Romani, ieri presente sul set, nelle vesti della moglie Daniela Zuccoli ed Elia Nuzzolo nel ruolo dell’iconico presentatore da giovane. Nel cast anche Clotilde Sabatino, Paolo Pierobon e Tomas Arana. Una co-produzione Rai Fiction – Viola Film.