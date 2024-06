Ritorna per la ventinovesima edizione la “Strateggiano”, la passeggiata ecologica organizzata dalla Pro Loco di Teggiano. L’appuntamento è previsto per questa domenica, 23 giugno, e sarà un’occasione per trascorrere una giornata all’insegna dello sport, della natura e della socializzazione attraversando le diverse frazioni del Comune.

Il presidente della Pro Loco, Biagio Matera ha rivolto un invito a tutti coloro che vorranno partecipare