Pollica ha il mare più bello d’Italia: premiata con le 5 Vele da Legambiente e Touring Club

Pollica, in Cilento, con le sue frazioni di Acciaroli e Pioppi, è stata insignita del titolo di regina del mare 2024. Questo riconoscimento è stato conferito al borgo, conosciuto purtroppo anche per il terribile omicidio del sindaco Angelo vassallo, avvenuto nel 2010.

Le 5 vele assegnate da Legambiente e Touring Club sono state presentate nella guida “Il mare più bello 2024”, che fornisce informazioni turistiche e ambientali sulle località a Cinque Vele, mettendo in evidenza l’impegno nella protezione delle tartarughe Caretta caretta.

Nella guida, Pollica è seguita da altre località di prestigio come Nardò in provincia di Lecce, Baunei in provincia di Nuoro e Domus De Maria sul Litorale di Chia in Sardegna. Al quinto posto si colloca Castiglione della Pescaia nella Maremma Toscana. Complessivamente, la guida include 35 località campane che si distinguono per la loro bellezza e impegno ambientale.

Francesca Ferro, direttrice di Legambiente Campania, ha sottolineato l’importanza delle località campane presenti nella Guida Blu come esempi di gestione sostenibile del territorio e nuove forme di turismo. L’impegno delle amministrazioni locali nella tutela dell’ambiente e delle tartarughe marine è fondamentale per affrontare la crisi climatica in corso.

Una novità nella guida di quest’anno è la presenza di 33 Comuni amici delle tartarughe marine, tra cui dodici località campane. Questi Comuni si sono impegnati a adottare misure per preservare gli habitat delle tartarughe e rendere le spiagge sicure per la deposizione delle uova e per i bagnanti. L’iniziativa fa parte del progetto Life Turtlenest, promosso da Legambiente con il supporto dell’Unione Europea, che coinvolge diversi partner in Italia, Spagna e Francia per la conservazione della Caretta caretta.