Ultimi festeggiamenti con “Mixed By Erry” in onore di Sant’Antonio a Montesano

Gli appuntamenti in onore del Santo da Padova, in special modo nel mese di giugno, sono numerosi in tutti i comuni del Vallo di Diano, da Polla a Montesano sulla Marcellana. Seppur, infatti, non sia il patrono di Montesano, la sua festa è molto sentita e, grazie alla parrocchia si organizza sin dai primi di giugno la famosa “tredicina” ovvero 13 giorni di preparazione alla festa di Sant’Antonio, che ricorre proprio il 13 giugno, con la celebrazione della messa e la vestizione dei più piccoli in onore del Santo .

Ma non è finita qui, le celebrazioni religiose si concludono con la processione, in onore non solo di Sant’Antonio, ma anche di San Francesco e con una celebrazione liturgica nel Duomo di Sant’Anna, mentre i festeggiamenti del programma civile sono previsti per sabato 22 giugno e domenica 23. Nella serata del 22 giugno , è previsto l’intrattenimento musicale del Concerto Bandistico “G. Verdi” di Caselle in Pittari, così come domenica 23 giugno, alle ore 8:00 è previsto il giro augurale del Concerto Bandistico “G. Verdi”. Per i festeggiamenti serali di domenica 23, grazie all’organizzazione della ProLoco, è previsto lo spettacolo “Mixed by Erry – Tour 2024” ed il tradizionale spettacolo pirotecnico. “Mixed by Erry” è l’etichetta musicale diventata celebre nel panorama musicale degli anni ’80 e ’90, che, attraverso le iconiche musicassette, ha fatto ballare tutti. Proprio quest’anno la storia di “Mixed by Erry” e quella dei tre fratelli che l’hanno portata in vita è stata raccontata nell’omonimo film che ha anche vinto numerosi premi, fra cui diversi Nastri d’Argento.