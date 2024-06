Era nel centro storico di Sala Consilina il latitante calabrese autore di due omicidi

Nella notte, i carabinieri del Comando provinciale di Cosenza e Salerno, sotto il coordinamento della Procura Generale di Catanzaro, hanno arrestato Luigi Galizia, soggetto ricercato a seguito di un mandato di cattura emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro il 28 dicembre 2023. Galizia, condannato definitivamente all’ergastolo per aver commesso il duplice omicidio di Edda Costabile e Ida Attanasio il 30 ottobre 2016, si era reso latitante nel dicembre 2023 prima che la sentenza diventasse definitiva. Il delitto, conosciuto come la “strage di San Lorenzo del Vallo”, avvenne nel cimitero di un piccolo comune cosentino, dove Galizia uccise la madre e la sorella di Attanasio Francesco con diversi colpi di pistola per vendicare l’omicidio del fratello Galizia Damiano, avvenuto per mano di quest’ultimo.



Dopo sei mesi di ricerche, i carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano, sotto la guida della Procura Generale di Catanzaro, hanno rintracciato ed arrestato Galizia all’interno di un’abitazione del centro storico di Sala Consilina, utilizzando adeguate misure di sicurezza data la pericolosità del soggetto. Galizia, privo di armi e senza opporre resistenza, è stato fermato e dopo l’arresto, trasferito nel carcere di Salerno per scontare l’ergastolo. Secondo le indagini, Galizia aveva una compagna e sarebbe stato individuato anche grazie alla sua presenza.