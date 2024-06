Si insediano i consigli comunali di Caggiano e San Pietro al Tanagro

Nel suggestivo scenario del Castello Normanno del Guiscardo di Caggiano, si è insediato il nuovo consiglio comunale dopo le elezioni tenutesi l’8 e il 9 giugno scorsi. Il Sindaco riconfermato, Modesto Lamattina, ha prestato giuramento di fronte a una sala gremita, ringraziando i presenti, associazioni, famiglie e consiglieri presenti.

“L’amministrazione del nostro Comune è virtuosa e desiderosa di migliorare”, ha dichiarato Lamattina. “Gli ultimi anni sono stati impegnativi, ma li abbiamo superati insieme, unendo le forze. Questo mi ha permesso di cogliere l’autentica essenza della nostra comunità e di sperimentare l’amore che nutro per essa. Mi impegno a proseguire con impegno e responsabilità. Io e il mio team chiediamo alle famiglie di accompagnarci in questo percorso”. “Rivolgo uno sguardo particolare alle nuove generazioni”, ha proseguito il Sindaco, “ma per realizzare il nostro obiettivo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, poiché ognuno di noi deve essere un esempio con le azioni quotidiane”. Durante la cerimonia, l’Associazione Nazionale Polizia di Stato ha consegnato al Sindaco una lettera di ringraziamento e di augurio, in quanto Socio Benemerito, tramite il Presidente Vincenzo Porpora. La serata si è conclusa con una festa di ringraziamento nel piazzale della Terza Età Padre Pio, alla quale hanno partecipato numerose persone. Tra gli ospiti presenti vi erano molti sindaci e amministratori del comprensorio, i consiglieri regionali Corrado Matera e Tommaso Pellegrino, nonché il presidente della provincia Franco Alfieri.

Intanto nella giornata di ieri a San Pietro al Tanagro dove il sindaco eletto è Enrico Zambrotti, si è tenuto il primo consiglio comunale per ratificare l’elezione del primo cittadino e dei componenti del consiglio comunale. Il sindaco Zambrotti ha prestato giuramento dinanzi ad una gremita aula consiliare. La notizia resa nota è relativa alla composizione della giunta. Il sindaco Zambrotti ha infatti nominato componenti della giunta Elena Fiordispina e Giuseppe Vollaro. Ancora non è stato affidato alcun incarico e nemmeno le deleghe ai consiglieri comunali eletti. Per ora, inoltre, il sindaco Zambrotti ricoprirà anche il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale.