Incendio causato dal pacco batteria di un monopattino elettrico: è successo a Salerno

Intorno alle 22.00 di ieri sera, in un’abitazione in via Porto al civico 60, è stato registrato un incendio che ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco grazie ai quali si è scongiurato il peggio. Secondo le successive ricostruzioni, il tutto sarebbe stato probabilmente generato dal pacco batteria di un monopattino elettrico posto all’interno dell’abitazione al piano terra.



L’incendio, prontamente estinto, non ha causato grossi danni ma solo tanto annerimento all’interno dell’ appartamento.

Gli occupanti dell’abitazione sono stati sottoposti alle cure del 118 allertato dalla Sala Operativa dei caschi rossi del Distaccamento Città. Per loro solo paura e una boccata di fumo presa dal cane barboncino che è stato ritrovato successivamente, miracolosamente vivo, nascosto dietro un divano.