La Salernitana punta su Andrea Sottil per “rivedere” la Serie A. Gianluca Petrachi nuovo Direttore Sportivo

La Salernitana ha annunciato la scelta di affidarsi ad Andrea Sottil come allenatore per il prossimo campionato di Serie B con l’obiettivo dichiarato di riconquistare la massima serie italiana. Il tecnico nato a Venaria Reale vanta un’esperienza consolidata nel mondo del calcio e sembra essere la giusta persona per guidare la squadra verso obiettivi ambiziosi.

Con una lunga carriera da allenatore professionista, Sottil ha dimostrato la sua capacità di ottenere risultati positivi soprattutto in Serie B, dove ha guidato con successo squadre come Pescara e Ascoli. Il suo passato sportivo include anche esperienze in Serie A, come il biennio trascorso alla guida dell’Udinese.

Ricordato con affetto dai tifosi del Livorno, Sottil è stato in grado di conquistare una promozione in Serie B durante la sua precedente esperienza sulla panchina amaranto. Ora, il tecnico piemontese si prepara a mettere a disposizione della Salernitana tutta la sua esperienza e dedizione per portare la squadra verso nuovi successi.

Accanto a Sottil, la Salernitana ha anche annunciato l’ingaggio di Gianluca Petrachi come Direttore Sportivo, un professionista di grande esperienza nel mondo del calcio italiano. Con una carriera da calciatore alle spalle e una consolidata esperienza come dirigente sportivo a Pisa, Torino e Roma, Petrachi si presenta come una risorsa preziosa per il club granata.

La Salernitana guarda al futuro con fiducia e determinazione, ringraziando nel contempo Walter Sabatini e Pietro Bergamini per il lavoro svolto fino a questo momento. Con Sottil e Petrachi al timone, la Salernitana si prepara a compiere un nuovo capitolo della sua storia sportiva, con la speranza di raggiungere traguardi sempre più ambiziosi e emozionanti.