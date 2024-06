Battipaglia: controlli della Polizia Locale su conferimento dei rifiuti degli stabilimenti balneari

I controlli da parte della Polizia Municipale di Salerno, guidata dal Comandante Rosario Battipaglia, sul corretto smaltimento dei rifiuti continuano ad essere serrati. Il Nucleo Prevenzione Reati e Polizia Ambientale, diretto dal Capitano Mario Elia, ha effettuato controlli mirati sul conferimento dei rifiuti da parte dei gestori degli stabilimenti balneari nella zona orientale. Questi controlli, condotti insieme al personale di Salerno Pulita, sono stati necessari a causa del non corretto smaltimento dei rifiuti indifferenziati da parte dei gestori dei lidi, alcuni dei quali hanno depositato grandi quantità di rifiuti non differenziati in strada, ignorando la raccolta differenziata.

Inoltre, è emersa un’altra violazione legata alla mancata utilizzazione dei carrellati prescritti. È importante ricordare che il servizio di Salerno Pulita prevede il ritiro dei rifiuti con mezzi appositamente attrezzati per il carico tramite i carrellati; l’omissione di utilizzare questi strumenti rende più complesso il lavoro del personale addetto alla raccolta, che si trova costretto a raccogliere manualmente i rifiuti impiegando più tempo del necessario, con conseguenze dannose per l’intera città. Ai gestori inadempienti è stato ordinato di rimuovere i rifiuti non differenziati e di separarli correttamente prima di un successivo smaltimento, oltre alla contestazione di sanzioni previste; in caso di recidiva, potrebbero essere intraprese azioni legali.

Ulteriori controlli sono stati effettuati sullo smaltimento dei rifiuti da parte dei diportisti. Il personale del Nucleo, insieme al personale del Settore Viabilità, ha sorvegliato l’uscita dai pontili situati di fronte a Piazza della Libertà, dove in passato erano stati abbandonati numerosi sacchi di rifiuti non differenziati. Durante i controlli, è stato multato un diportista che è stato sorpreso a lasciare i rifiuti sotto la piazza.

Nei prossimi giorni saranno intensificati i controlli per preservare il decoro urbano e sanzionare coloro che, ignorando le norme sullo smaltimento dei rifiuti, contribuiscono al degrado che danneggia la reputazione dell’intera città.