Cartolano, le poltrone del sindaco di Sala Consilina e il restauro “necessario”

Quanto sia importante la poltrona per un politico è notorio. O forse leggenda metropolitana. Poltrona intesa, ovviamente, come metafora del ruolo. A volte però, è anche la poltrona, concretamente parlando, a essere importante. A Sala Consilina per dieci anni la poltrona, intesa come seduta, è stata occupata dal sindaco Francesco Cavallone. Talmente tanto occupata e usata, il che è anche un bene, dall’esser diventata consunta, forse inservibile. Almeno questo appare dalla determina del nuovo sindaco Mimmo Cartolano che vista la “necessità e l’urgenza di eseguire i lavori di manutenzione straordinaria alle poltrone della stanza del sindaco prevede una spesa di 600 euro per rimetterle a nuovo”, si legge in una determina.

Ora qualche mal pensante potrebbe pensare che lo abbia fatto per cancellare definitivamente il passaggio del suo predecessore, considerata la celerità della determina dal suo insediamento, ma non è cosi. Almeno così Cartolano assicuro. Semplicemente si rischia di cadere considerando quanto siano consumati, non i rapporti interni alla maggioranza, ma la tela delle poltrone. E si sa quanto sia importante non cadere, per un politico. E’ notorio. Sia realmente sia metaforicamente.