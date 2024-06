Microfono D’Oro al salernitano Antonio Sica di Rtl 102.5

Ci sono passioni che nascono da giovanissimi: sono sogni grandi, ambiziosi – comuni a tanti coetanei – che sembrano irrealizzabili e alimentano la fantasia e lo scorrere del tempo.

Costanza, impegno, studio e una buona dose di autostima possono però portare a conseguire traguardi ardui. È il caso di Antonio Sica che vanta un percorso di ascesa al gruppo RTL e Radio Z “da bravo ragazzo” che non ha bruciato le tappe e ha fatto una gavetta ordinaria, prestandosi generosamente a sostenere iniziative in favore dei giovani: è per questo che la ricezione del Microfono D’Oro presso la Sala della Promoteca in Campidoglio, è festeggiata da parenti, amici, dalle radio delle quali ha fatto parte e addirittura dall’ufficio Pastorale Giovanile di Salerno Campagna Acerno.

Cresciuto a Salerno, appassionato di calcio, muove i primi passi a Sale Sale Radio – in oratorio – poi a Radio Bussola 24; RPZ -Radio Punto Zero- Campania; RTL 102,5 e Radio Zeta.

Il percorso formativo, è stato incentrato sul mondo della radio, con tesi inerenti sia per l’esame di maturità che nel presentare la tesi di laurea.

Pur vivendo a Roma, il legame con Salerno non cessa, tant’è che appena può, presta le sue competenze a supporto di eventi cittadini.

Barbara Kornfeld