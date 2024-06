Polizia Municipale in servizio fino alle 22 a Sala Consilina: nuova disposizione del sindaco Cartolano

A partire dal prossimo 1 luglio, per tutto il periodo estivo, gli agenti della Polizia Municipale di Sala Consilina presteranno servizio fino alle ore 22. Questa iniziativa è stata adottata dal sindaco Mimmo Cartolano di concerto con il vicesindaco delegato alla viabilità Bartolo Letteri e l’Amministrazione Comunale.

“Abbiamo deciso di estendere l’orario di servizio della Polizia Municipale – spiega il sindaco Cartolano – per garantire maggiore sicurezza ai nostri cittadini durante i mesi estivi. La presenza prolungata degli agenti contribuirà a prevenire e gestire più efficacemente eventuali situazioni di emergenza, aumentando la tranquillità e la protezione della nostra comunità. Continueremo a lavorare per rendere Sala Consilina un luogo sempre più sicuro e vivibile per tutti. Grazie per la vostra collaborazione e supporto”.