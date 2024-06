Giovane bagnino di Sala Consilina salva due persone ad Acciaroli. Il plauso del sindaco Cartolano

Un ragazzo ha salvato due persone che stavano per annegare nel mare di Acciaroli. Il giovane, originario di Sala Consilina, presta servizio come bagnino in uno stabilimento della località balneare, insieme alla sua collega è subito corso per prestare soccorso alle persone che si trovavano in pericolo. Anche il neo sindaco di Sala Consilina ha voluto pubblicamente ringraziare e lodare la coraggiosa azione del giovane bagnino, suo concittadino.

” Il nostro giovane concittadino, Francesco Pascuccio, ha compiuto un atto di straordinario coraggio e altruismo, salvando due persone che stavano per annegare ad Acciaroli, ha scritto Cartolano in un post sulla pagina facebook del comune, questo episodio ci ricorda il valore inestimabile di giovani come Francesco e la sua collega Josefina, che scelgono di mettere al servizio della comunità le loro competenze. La dedizione e il senso di responsabilità dimostrati in questa occasione rappresentano un esempio positivo per tutti noi.A nome di tutta Sala Consilina, voglio esprimere la nostra più profonda gratitudine e ammirazione a Francesco, la tua azione coraggiosa ci riempie di orgoglio.”

Ha concluso il sindaco.