Milan Club Vallo di Diano: si dimette il presidente, Conangelo Tropiano

Il presidente del Milan Club Vallo di Diano, Conangelo Tropiano ha rassegnato le sue dimissioni. Dopo anni di impegno e dedizione alla sede valdianese del club rossonero, Tropiano ha deciso di fare un passo indietro per motivi legati agli impegni lavorativi che non gli permettono più di dedicare il tempo necessario al club.

Nel suo messaggio ai soci del club, Conangelo Tropiano ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo del Milan Club Vallo di Diano. Dai membri del direttivo alle persone incontrate durante le trasferte e le attività organizzate dal club, l’ex presidente ha voluto esprimere la sua gratitudine per il supporto ricevuto in questi anni.

Nonostante le dimissioni di Tropiano, il Milan Club Vallo di Diano rimane attivo grazie alla nomina del nuovo presidente Francesco Macrì e al continuo impegno degli altri membri del direttivo e dei soci. Con tanto entusiasmo e passione, il club milanista della zona potrà continuare a crescere e a portare avanti la tradizione rossonera nel territorio.

Gli anni di presidenza di Conangelo Tropiano hanno visto entrare a far parte del club rossonero valdianese ben 176 soci, diventando il secondo club più grande della Campania. “Resterà indelebile il ricordo delle trasferte organizzate, le corse e le lotte per trovare i biglietti, le interminabili attese davanti allo stadio o in coda con i pullman e la tanto attesa apertura della sede a Sala Consilina”, ha sottolineato Conangelo Tropiano. Porterò sempre nel mio cuore le tante persone che grazie al club ho avuto modo di conoscere, cittadini di altri paesi del Vallo di Diano, del Cilento e del golfo di Policastro. Ringrazio di cuore tutti gli amici del direttivo che in questi anni mi hanno sostenuto e affiancato”.