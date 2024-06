Tragedia ad Aversa, giovane di 19 anni muore in un incidente stradale

Un giovane di 19 anni ha perso la vita nella notte scorsa ad Aversa (Caserta) a causa di un incidente stradale con lo scooter su cui si trovava. La tragedia si è verificata in via Salvo D’Acquisto. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, il ragazzo ha sbattuto contro alcune catene che delimitavano il piazzale di un supermercato, perdendo il controllo del veicolo e finendo sull’asfalto con violenza: purtroppo è deceduto sul colpo.

Attualmente sono in corso indagini per capire se il giovane abbia agito da solo o se sia entrato in collisione con un altro mezzo prima di perdere il controllo dello scooter. Le forze dell’ordine stanno visionando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza in zona che potrebbero aver ripreso l’incidente. Nel frattempo, il magistrato di turno della Procura di Napoli Nord ha ordinato il sequestro dello scooter e del corpo del giovane, trasferito all’istituto di medicina legale di Giugliano in Campania per l’autopsia che sarà eseguita nei prossimi giorni.