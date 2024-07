Fabio Gorga e Renato Giannini di Sala Consilina agli Europei di MaxiBasketball

Dal 21 al 30 giugno si sono tenuti a Pesaro i campionati Europei di MaxiBAsket, un appuntamento dell’anno per i Master della pallacanestro continentale. Si tratta del XII Campionato Europeo FIMBA (Federazione Internazionale MaxiBAsket) lo sport della palla a spicchi, praticato dai 35 agli 80 anni e che coinvolge decine di migliaia di atleti in tutto il mondo, tra i quali molti ex professionisti di livello.

Renato Giannini e Fabio Gorga, entrambi classe 1966 di Sala Consilina, condividono fin dai banchi di scuola la passione per lo sport della pallacanestro, militanti nei vari campionati di diverse categorie, Renato Giannini, appena adolescente viene reclutato dal Caserta Basket serie A e proseguire in vari campionati italiani di serie A e B.Nella vita Fabio Gorga architetto a Napoli e Renato Giannini consulente finanziario a Caserta, rispettivamente nel ruolo di capitano-coordinatore e di Ala, giocano per la compagine dell’ ASD Golden Players ormai da diversi anni. Fabio Gorga ci riferisce che “Si continua a giocare per il gusto non solo di affrontare una gara e superare i propri limiti, ma soprattutto per coltivare l’amicizia, elemento essenziale in ambito sportivo, un collante potente per raggiungere lo stesso obiettivo che non rappresenta”, prosegue Fabio, “Tanto quello della vittoria a tutti i costi, ma quello dello stare insieme, di condividere i pasti, gli allenamenti della giornata, di divertirsi sul campo da gioco continuando ad inseguire ancora i propri sogni, ed infine di incontrare persone e fare nuove amicizie con altri cestisti provenienti da tutto il mondo”.

Renato Giannini ci spiega, inoltre, che “Il Campionato Maxibasket coinvolge circa 200 squadre, (di cui il 45% femminili) con oltre 3.000 atleti e migliaia di addetti ai lavori al seguito.

In 10 giorni si sono svolte, a Pesaro, 600 partite su 14 campi e sono tante le società italiane presenti, con molte più squadre, per categorie di età”.

“Non mancano i momenti di puro divertimento”, continua Renato, “Con Fabio e altri amici abbiamo improvvisato una mini band musicale e ci siamo esibiti in diversi momenti delle gare del torneo e non solo”.

All’unisono Renato e Fabio esprimono, con una esplosione di grinta, mista a felicità, viva soddisfazione per il buon piazzamento in classifica per questo XII Campionato Europeo FIMBA e i Golden Players portano a casa cinque medaglie: due oro per la categoria Maschile 50 e Femminile 40, un argento per la categoria Maschile 65 e due medaglie di bronzo per la categoria Femminile 50 e Femminile 45.

Gli atleti del gruppo musicale:

Gorga Fabio (M55) alla Grancassa, Giannini Renato (M55) ai Piatti, Fruttini Roberto (M55) alla Tromba, Lorusso Maurizio (M60) al Rullante e Cannavale Giuseppe (M60) ai Piatti.

La compagine al completo dei Golden players Italia categoria M55:

Cacciatore Francesco

De Lise Ciro

Donnorso Filippo

Fruttini Roberto

Giannini Renato

Gorga Fabio (K)

Greco Maurizio

Racioppoli Prisco

Scarlata Antonino

Tagliaferri Marco

Trubbianelli Gabriele

Vaccaro Enrico

COACH: Toticone Domenico

Per saperne di più

Il movimento nasce nel 1969 a Buenos Aires, si sviluppa in tutto il Sud America negli anni ‘70 e ‘80, fino al primo vero campionato internazionale in Argentina nel 1978, negli anni ’90 si espande in tutto il mondo.

In Italia il 21 agosto 1991 viene fondata la FIMBA e nello stesso anno si disputò il primo Campionato mondiale. Il torneo è “Open” cioè partecipano anche alcuni team extraeuropei in qualità di “Squadre Ambassador” ma non giocano la fase finale per l’assegnazione delle medaglie.

La FIMBA, Federazione Internazionale MaxiBAsket, organizza ogni due anni in alternanza, Campionati Mondiali, Campionati Europei, Campionati Panamericani e World League.

Di seguito le maggiori associazioni sportive in Italia:

FIMBA ITALIA- GOLDEN PLAYERS- OVER SPORT ITALIA- MAXIBASKET MILANO- MASTER ITALIA PEGASO- MAXIBASKET MILANO DONNE- HIGHLANDER DONNE PESARO- ITAL BASKET MASTER- NPGR MILANO- BIG BASKET ROMA- ITALIA BASKET OVER- UNDERDOG ITALIA.