Sant’Arsenio ricorda il Dott. Matteo. Una cerimonia commemorativa in onore dello storico “medico condotto”

La comunità santarsenese mantiene vivo il ricordo del suo storico “medico condotto”, il Dott. Antonio Matteo, a cinque anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 4 Luglio del 2019. Su iniziativa del Consigliere Maurizio Ippolito, Sabato 6 Luglio 2024, alle ore 19.00, presso l’Aula Consiliare, verrà consegnata una pergamena ricordo al familiari.

Il dottor Antonio Matteo è stato un uomo e un professionista molto stimato un professionista molto stimato da tutti i suoi pazienti e dai suoi concittadini.

Il suo studio è stato per molto tempo l’unico punto di riferimento per la sanità del paese, aperto tutte le ore del giorno e della notte.

Inoltre il dottore, nel tempo libero, frequentava la piazza, aveva molti amici, con il sorriso sempre sulla bocca e la battuta pronta, come in molti lo ricordano, a volte ironico ma sempre rispettoso.

La cerimonia si terrà alla presenza dei familiari del dottore Matteo, del sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica e dei consiglieri comunali.