Ladri messi in fuga a Sassano. Rubata un’altra bicicletta a Polla

Ancora emergenza furti nel Vallo di Diano. A Sassano sono stati avvistati, infatti, in Via Secchia degli uomini muniti di torcia che, alle 23 circa, si aggiravano nei pressi del terreno di un’abitazione.

Vendendo gli uomini sospetti, i vicini hanno immediatamente allertato i padroni di casa, i quali si trovavano all’interno dell’abitazione e sono immediatamente usciti mettendo in fuga i ladri. Nonostante la prontezza con la quale sono state allertate le forze dell’ordine, i malviventi sono fuggiti via senza lasciare tracce, fuggendo cosi dalle ricerche non solo dei carabinieri stessi, ma anche di alcuni ragazzi del vicinato che si sono dati da fare per aiutare a scovare i criminali.

Rimane la massima allerta in questi giorni, soprattutto a Sassano, che sembra essere stata presa di mira dai ladri.

Altro furto a Polla – al centro di tanti piccoli furti da diversi giorni per la rabbia dei cittadini – è stata rubata una bici elettrica a un operaio nel centro storico. Ci sarebbero dei sospettati da parte dei carabinieri della stazione di Polla.