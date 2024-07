L’ammodernamento del sistema marittimo. A Salerno l’incontro dell’Ordine degli Ingegneri: presente il Ministro Musumeci

Si è tenuto a Salerno l’incontro dal titolo “Ammodernamento dei sistemi portuali per la transizione energetica”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno presso il Grand Hotel . L’evento ha visto la partecipazione di un parterre d’eccezione, con ospiti di prestigio che hanno discusso su un tema di fondamentale importanza per il comparto marittimo.

Fra gli invitati presenti, Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare. Numerosi esperti e rappresentanti di enti ed istituzioni hanno reso l’appuntamento del 2 luglio un vero e proprio master, che si propone di essere un punto di partenza per lo sviluppo della transizione energetica dei porti italiani e dei trasporti navali.

L’ingegnere Raffaele Tarateta, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno, ha sottolineato l’importanza del settore marittimo per il progresso e lo sviluppo della penisola, ricordando il ruolo fondamentale che i porti italiani hanno avuto nel corso della storia. Nella top ten dei porti italiani, due sono campani e primeggiano sia per il trasporto merci che per quello passeggeri. La città di Salerno, in particolare, vanta una lunga tradizione marittima che risale al 1300 e che ha contribuito alla sua crescita e alla sua proiezione internazionale.

Il Convegno ha affrontato un tema cruciale per l’ammodernamento del sistema portuale italiano e del trasporto navale: la transizione energetica. Questo processo colloca la città di Salerno e il suo scalo al centro del Paese e del Mediterraneo, evidenziando l’importanza strategica che riveste per il futuro del settore marittimo italiano. Questo incontro si pone come una tappa fondamentale per individuare soluzioni efficaci e innovative che possano garantire una transizione verso un sistema portuale sempre più sostenibile e efficiente.