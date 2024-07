Tutto pronto a Castellabate per il “Festival del Mare”, in programma per il 5, il 6 e il 7 luglio. L’evento vuole festeggiare la 26esima Bandiera Blu ricevuta dal Comune campano con una tre giorni all’insegna dell’intrattenimento. Già da questa sera, dalle 20:30, la frazione di Santa Maria vivrà la “Notte Blu”, da Corso Matarazzo fino al Lungomare Perrotti, con la storica Torre che per l’occasione si illuminerà di blu. La manifestazione prevede la presenza di artisti di strada, musica, intrattenimento e shopping, con la collaborazione dell’Associazione Commercianti Castellabate. La giornata di sabato, invece, vedrà protagonista Piazza Punta dell’Inferno con la presenza di mercatini artigianali, tanta gastronomia locale e un convegno sull’Area Marina Protetta, alle ore 19.00, alla quale parteciperanno diverse istituzioni ed esperti di settore: dal Sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, al Presidente del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed Alburni, Giuseppe Coccorullo, passando per il docente di ecologia dell’Università di Napoli Parthenope, Giovanni Fulvio Russo, il professore del dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Domenico Fulgione e il Presidente Commissione di Riserva Area Marina Protetta di Santa Maria di Castellabate, Floriana Di Stefano. Durante le tre giornate non mancheranno i concerti, open day, laboratori e percorsi interamente dedicati al mondo del mare, fino alla tradizionale cerimonia di consegna della Bandiera Blu domenica 7 in Piazza Lucia alle ore 21.00.

“C’è grande fibrillazione per questo appuntamento con il Festival del Mare. L’Amministrazione Comunale e le associazioni locali hanno messo a punto un programma degno di nota che siamo sicuri accontenterà davvero tutti – dichiara il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo – La Bandiera Blu è un riconoscimento che premia lo sforzo e l’impegno della comunità ed è giusto che venga festeggiata a dovere”.

“Non vediamo l’ora di cominciare già da questa sera con la Notte Blu – afferma il consigliere Clemente Migliorino – Sarà un weekend molto intenso e ricco di diverse tipologie di iniziative. Questo festival vuole diventare un punto fermo dell’estate a Castellabate. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme tre giorni di grande festa”.