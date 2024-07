Pollica regina del mare 2024. Il sindaco Pisani ” Orgogliosi, continuiamo a impegnarci per riconfermare l’eccellenza cilentana”

Pollica, con le frazioni di Acciaroli e Pioppi, quest’anno si è aggiudicata il titolo di “mare più bello 2024”. Premiata con le 5 vele di Legambiente e Touring club, che hanno assegnato i riconoscimenti e presentato la guida, eleggendo la località di cui fu sindaco Angelo Vassallo(il sindaco pescatore, ucciso in circostanze misteriose nel 2010) regina del mare.

La guida di Legambiente e Touring club raccoglie informazioni turistiche e ambientali dei comuni a cinque vele, evidenziando in particolare l’impegno nella tutela delle tartarughe caretta caretta. Complessivamente la guida include 35 località campane. Tra queste, le altre località cilentane che conquistano le 5 vele sono San Giovanni a Piro, Castellabate e San Mauro Cilento.

Il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, portavoce dell’intera comunità si dice davvero soddisfatto per il riconoscimento ricevuto. Pollica, come ricorda lo stesso Pisani, non è nuova a questo tipo di riconoscimento, infatti, la prima volta in cui Pollica ha ricevuto lo stesso riconoscimento è stato nel 2010, insieme a un orgoglioso Angelo Vassallo, che per primo innalzò la bandiera delle cinque vele. Un primato che si ripete anche nel 2011, nel 2019 e, infine, quest’ anno. Il segreto dell’eccellenza è il lavoro costante svolto nella salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema, nella cura che la cittadinanza di Pollica rivolge al suo mare e alle sue spiagge.

“ Il primo posto nella classifica di Legambiente e Touring club è un’ulteriore conferma, afferma orgogliosamente il sindaco Pisani, che ci dice che è difficilissimo rimanere in posizioni di vertice ed è molto complicato continuare a ricercare innovazione , la capacità di fare le cose, di rimanere sullo stesso binario e soprattutto di fare sempre la differenza. Ovviamente, prosegue il sindaco, siamo particolarmente contenti e penso che anche Angelo (Vassallo cfr.) sia orgoglioso di condividere questo riconoscimento con comuni straordinari. In Cilento, conclude Pisani, siamo di fronte a un meccanismo dove l’eccellenza non è unicità, ma l’eccellenza è condivisione. E questo penso sia un valore aggiunto per il nostro territorio”.

In conclusione, il sindaco invita tutti a visitare, scoprire e lasciarsi trasportare dall’incanto marino di Pollica, dal valore della dieta mediterranea e dalla gentilezza e ospitalità dei suoi abitanti, sentendosi non turisti, ma cittadini temporanei della località cilentana con il mare più bello d’Italia.