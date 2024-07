Animali d’affezione, norme da rispettare a Sala Consilina. Arriva l’ordinanza del sindaco Cartolano

Il Sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, ha deciso di intervenire con un’ordinanza per regolamentare le passeggiate dei proprietari di animali d’affezione nei luoghi pubblici. L’obiettivo principale di queste disposizioni è quello di garantire il rispetto degli spazi comuni e favorire una convivenza pacifica tra gli animali e l’intera comunità.

Secondo le disposizioni emesse, i cani devono essere sempre tenuti al guinzaglio, la cui lunghezza non deve superare 1,5 metri, e i proprietari sono obbligati a rimuovere immediatamente le deiezioni prodotte dai propri animali. “È importante avere con sé – si legge nell’ordinanza- gli strumenti adatti per raccogliere e pulire le deiezioni solide e liquide, esibendoli su richiesta delle autorità competenti.

Nel caso di deiezioni liquide, si richiede di diluirle e pulirle con acqua e, se necessario, detergenti o disinfettanti. Le deiezioni solide devono essere gettate nei contenitori appositi disponibili sul territorio comunale. È altresì vietato far defecare o urinare i cani vicino ad abitazioni, negozi, veicoli parcheggiati e arredi urbani”.

I proprietari devono portare con sé una museruola da utilizzare se necessario e devono assicurarsi che i loro cani non creino disturbo né danni a persone, cose o ad altri animali. Inoltre, è vietato l’accesso alle aree pubbliche destinate al verde per i cani affetti da malattie contagiose.

Le sanzioni per chi viola tali regole vanno da un minimo di €25,00 a un massimo di €500,00. Sono previste alcune esenzioni per i non vedenti con cani guida, i portatori di handicap che non possono raccogliere le deiezioni dei cani, nonché per le Forze di Polizia e la Protezione Civile in servizio.

Il rispetto di queste norme è sotto la responsabilità dei servizi di Polizia Locale comandata dal dott. Claudio Cioffi, dalle Guardie Zoofile e altre Forze dell’Ordine. In caso di contestazioni sull’ordinanza, è possibile presentare ricorso entro i termini previsti seguendo le procedure indicate nella comunicazione ufficiale.

Il Sindaco Cartolano, incoraggia così tutti i cittadini a collaborare per mantenere un ambiente urbano pulito e sicuro per tutti, consentendo così di godere pienamente della compagnia degli amici a quattro zampe nella vita di tutti i giorni.