Sedicenne morto in un incidente ad Auletta: attesa per l’autopsia. Indagini a 360 gradi

E’ prevista a breve l’autopsia sul corpo di Francesco Morriello, il giovane di 16 anni morto lungo la Ss19 nel comune di Auletta mentre stava tornando a casa a Buccino. Il giovane è deceduto mentre era ricoverato al “Cardarelli” di Napoli dove era stato trasferito dall’ospedale di Polla per le gravi ferite riportate.

I carabinieri della Compagnia di Sala Consilina stanno però cercando di ricostruire diversi aspetti che non tornano. Appare certo che la morte sia dovuta a una caduta da una motocicletta, che il giovane non avrebbe potuto portare – secondo quanto emerso – tanto che il proprietario del veicolo è stato indagato. Ma non solo questo non convince gli inquirenti. Tra le ferite riportate ci sarebbero alcune difficilmente compatibili con una caduta. Si stanno quindi verificando le ultime ore del giovane – trascorse di certo in un locale a Sicignano – per capire se possa esserci stata una lite (ovviamente non legata alla successiva caduta). Altro aspetto che non quadra è stato il ritrovamento del motociclo in un luogo leggermente diverso rispetto a quello della caduta. Per questo motivo i militari della Stazione di Auletta, guidati dal maresciallo Fabio Pignatiello stanno ascoltando una serie di persone e visionando alcune telecamere sia nel percorso ricoperto dal giovane sia nei pressi del locale.