Conto alla rovescia per l’ apertura dell’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi, prevista per domani. L’ infrastruttura sarà fondamentale per la provincia, offrendo grandi opportunità di crescita economica e occupazionale a livello territoriale.

Il Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Giuseppe Cuccurullo, ha sottolineato, con la stampa, l’importanza di potenziare le infrastrutture per essere pronti a cogliere le future opportunità.